Участница шоу «Голос» в Индонезии узнала о смерти матери в прямом эфире программы - ВИДЕО

14-летняя девочка по имени Джанна приняла участие в популярном в Индонезии телешоу "Liga Dangdut" (аналог шоу Голос), чтобы собрать деньги на лечение своей тяжелобольной матери, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Поразив членов жюри своими вокальными данными и выйдя в следующий тур, молодая исполнительница прямо в прямом эфире решила сообщить об этом матери. Но радость от победы была омрачена неожиданной вестью. Пак Мус, дядя Джанны сообщил по телефону, что его сестра и мама девочки не дожила до этого момента и несколько минут назад скончалась.

"Мы любили её, но, к сожалению, Аллах любил её больше и он забрал её. Твоя мать умерла", - сказал Пак Мус в прямом эфире телешоу.

Джанна не смогла сдержать эмоций и слёзы потекли по её щекам.

Вокалист Азим Камаруззаман поделился записью душераздирающей сцены в Твиттере, где её просмотрели более 250000 раз.

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