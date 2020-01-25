https://news.day.az/world/1197031.html Виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме - МИД Ирана
Виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме - МИД Ирана
Человек, действия которого привели к тому, что иранскими ВС 8 января был по ошибке сбит украинский самолет, находится в тюрьме. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - цитирует его агентство ISNA.
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