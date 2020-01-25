https://news.day.az/world/1197033.html Новые кадры мощного землетрясения в Турции - ВИДЕО

Новые кадры мощного землетрясения в Турции - ВИДЕО

В мире, 25 января 2020 13:24 778

Появились новые кадры, снятые во время землетрясения магнитудой 6,8 в районе города Сивридже турецкой провинция Элязыг, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Информацию об этом распространил HaberGlobal.

На кадрах запечатлены многочисленные завалы, паника людей. 

Автор видео отмечает, что во время подземных толчков "потрескались балконы и автодороги". 

Сообщается, что под завалами могут находиться люди.

Землетрясение произошло вечером в пятницу, 24 января, и затронуло соседние регионы на востоке страны. После было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4.

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних странах - Ираке, Сирии, Ливане. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью.

По данным агентства Anadolu, в результате землетрясения погиб 21, пострадали 1 тыс. 15 человек.

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