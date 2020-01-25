В 25 провинциях Китая объявили наивысший уровень ЧС

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, к настоящему моменту объявлен уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Правительства городов и провинций на протяжении суток одно за другим выпускали объявления, что принято "решение ввести "I" (наивысший - ред.) уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья".

Как правило, такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.

Первой наивысший уровень реагирования объявила провинция Хубэй, где находится очаг вируса - город Ухань, позже об аналогичной мере объявили города центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.

По состоянию на 16.00 субботы к ним присоединились провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Гуанси-Чжуанский автономный район, с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 человек скончался.

За пределами материкового Китая случаи заражения были зафиксированы, в частности, в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии.