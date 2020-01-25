https://news.day.az/world/1197037.html Путин выразил соболезнования Эрдогану
Путин выразил соболезнования Эрдогану
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в турецкой провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.
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