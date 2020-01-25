В Австралии зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая заражения коронавирусом из КНР были зафиксированы в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, сообщили в минздраве штата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, общее число заболевших по стране достигло четырех. Ранее представители местной власти в ходе пресс-конференции сообщили о том, что мужчина из Мельбурна (штат Виктория) стал первым заболевшим новым типом коронавируса в Австралии. Перед этим министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс сообщило, что специалисты проверяют пять человек, которые могут быть инфицированы коронавирусом нового типа.

"Коронавирус в Новом Южном Уэльсе. (Случаи заражения - ред.) 53-летний мужчина, 43-летний и 35-летний ... Все они были неким образом связаны с городом Ухань в провинции Хубэй", - заявил глава минздрава штата Брэд Хазард. Трансляцию вел телеканал 7News.

Хазард поблагодарил троих заболевших, которые вовремя прошли медобследование. Также в минздраве сообщили, что первый мужчина прибыл в Австралию 6 января.

При этом представитель минздрава Керри Чант добавила, что два заболевших почувствовали недомогание через значительный промежуток времени после прибытия в Австралию. Поэтому, по всей видимости, они не были больны во время полета. По ее словам, число заразившихся может измениться, поскольку в настоящее время медики проверяют четырех человек, которые могли заразиться вирусом.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.