В Гонконге объявили наивысший уровень реагирования из-за коронавируса

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в субботу заявила, что власти повышают уровень экстренного реагирования на распространение нового типа коронавируса с "серьезного" до "наивысшего", в рамках которого отменяются масштабные мероприятия, а каникулы в школах продлены до 17 февраля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.

В Гонконге к настоящему моменту подтверждено пять случаев заражения, все заболевшие бывали в Ухане.

"Мы отменим все поездки для участия в культурных и спортивных мероприятиях, спонсируемых правительством района на территории континентального Китая. Таким образом мы сможем предотвратить распространение вируса в Гонконге, мы отменим все масштабные мероприятия, неважно, организованы они правительством города или другими структурами", - заявила на пресс-коференции Кэрри Лэм.

Отменяются все новогодние мероприятия, спортивные соревнования, в том числе гонконгский марафон, который должен был пройти 9 февраля.

"Сегодня мы объявили, что продлим каникулы в детских садах, начальных и средних школах до 17 февраля, мы продлим еще больше, если в этом будет необходимость, потому что очень много детей пойдут в школу и это большой риск", - сказала Кэрри Лэм.

Кроме того, администрация района приняла решение бессрочно приостановить все железнодорожное и авиационное сообщение с Уханем.