В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли 39 человек

В результате мощного землетрясения в районе Доганйол в турецкой провинции Малатья погибли четыре человека, в провинции Элязыг - 18. Об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

По его словам, после мощного землетрясения спасатели извлекли из-под завалов 39 человек.

"По нашим данным, жизни пострадавших в результате землетрясения находятся вне опасности", - сказал Сойлу.

На востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.