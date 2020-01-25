В Афганистане ракета попала в военный вертолет, есть раненые

Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на 215-й корпус афганской армии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел в уезде Каджаки (Kajaki).

При этом телеканал 1TV ссылается на представителя губернатора провинции Омара Звака (Omar Zwak), который заявил, что нападение было совершено, когда вертолет находился на земле. Между тем источник сообщил каналу, что вертолет занимался снабжением солдат в этой местности, а ракета попала в него при приземлении.

Пока никто не взял ответственность за это нападение

