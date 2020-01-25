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В Китае предложили испытать против коронавируса народные средства

В мире, 25 января 2020 14:51 78

Ученые Шанхайского института фармакологии и Института иммунохимии Шанхайского научно-технического университета ведут исследования уже имеющихся препаратов от ВИЧ и шизофрении для применения их против нового коронавируса, распространившегося по всей стране. Об этом сообщает издание Paper, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В публикации говорится, что группа ученых использовала опыт, накопленный при разработке вакцины от SARS 17 лет назад, быстро представила гидролазу 2019-nCoV и получила кристаллографическую структуру с высоким разрешением. После чего ученые прибегли к стратегии сочетания виртуального скрининга и ферментного тестирования для проведения исследований.

Специалисты изучили имеющиеся на рынке лекарства и базы данных соединений, полученных из лекарственных растений. В итоге были выявлены 30 препаратов, а также средств китайской медицины, которые могут оказывать лечебное действие против нового типа коронавируса. Ученые предложили рассмотреть возможность провести клинические испытания на зараженных.

Группа намерена непрерывно проводить соответствующие тесты, чтобы получить больше данных о том, как бороться с вирусом.

Среди препаратов - 12 лекарств от ВИЧ, включая Indinavir ("Индинавир"), Saquinavir ("Сакинавир"), Lopinavir ("Лопинавир"), Carfilzomib ("Карфизомиб"), Ritonavir ("Ритонавир")，два препарата против респираторного синцитиального вируса, один препарат от шизофрении, один иммунодепрессант и другие.

На основании предыдущих исследований против вируса атипичной пневмонии и компьютерного моделирования было установлено, что старые препараты "Цинансерин" и "Циклопорин А" могут быть эффективными против 2019-nCoV.
"Цинансерин" используется для лечения заболеваний мозга, начиная с 1970-х годов, в частности шизофрении, и во время эпидемии атипичной пневмонии в КНР в 2003 году было установлено, что он оказывает ингибирующий эффект на гидролазу коронавируса.

Предыдущие исследования показали, что совместное использование "Циклопорина А" и "Интерферона" может подавлять распространение коронавируса в бронхах и легких человека и препятствовать нанесению повреждений легочной ткани.
Из сырья для препаратов китайской традиционной медицины ученые выделили горец остроконечный и эухресту японскую, по их мнению, эти растения могут применяться для борьбы с новым коронавирусом.
 

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