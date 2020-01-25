https://news.day.az/world/1197070.html В Багдаде открыли огонь по протестующим

В Багдаде открыли огонь по протестующим

В мире, 25 января 2020 15:31 353

В Багдаде силы безопасности открыли огонь по протестующим. Об этом сообщает "Россия 24" со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Информации о погибших пока нет.

Столкновения демонстрантов с полицией начались рано утром. По меньшей мере, семь человек пострадали.

Массовые акции протеста проходят в Багдаде с 24 января. Сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы, чтобы потребовать немедленного вывода американских военных баз с территории Ирака.

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