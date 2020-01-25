https://news.day.az/world/1197086.html Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции
Сообщается, что самолет турецкого лидера приземлился в провинции Элязыг. Ожидается, что Эрдоган посетит районы спасательных работ.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 21.55 (по бакинскому времени). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.
Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в субботу в провинцию Элязыг на востоке страны, где накануне произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что самолет турецкого лидера приземлился в провинции Элязыг. Ожидается, что Эрдоган посетит районы спасательных работ.
Ранее источник в администрации Эрдогана сообщил РИА Новости, что его субботняя программа в Стамбуле отменена.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 21.55 (по бакинскому времени). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.
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