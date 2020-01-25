Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в субботу в провинцию Элязыг на востоке страны, где накануне произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что самолет турецкого лидера приземлился в провинции Элязыг. Ожидается, что Эрдоган посетит районы спасательных работ.



Ранее источник в администрации Эрдогана сообщил РИА Новости, что его субботняя программа в Стамбуле отменена.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 21.55 (по бакинскому времени). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.

