Власти Пекина запретили междугородние автобусы из-за коронавируса

Департамент транспорта Пекина дал указание с 26 января полностью прекратить все междугородние пассажирские перевозки. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с требованиями по профилактике и контролю эпидемии начиная с завтрашнего дня по межрегиональным трассам Пекина полностью прекращаются автомобильные пассажирские перевозки", - информирует ТВ.

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже объявлен в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.



За пределами материкового Китая пять случаев заражения зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, четыре - в Австралии, три - в Малайзии.

