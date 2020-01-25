https://news.day.az/world/1197090.html В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро

В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро

В мире, 25 января 2020 17:34 221

Исторические монеты стоимостью свыше миллиона евро пропали из коллекции Словацкого национального музея в Братиславе. Об этом сообщил в субботу сайт братиславской газеты Pravda, начало расследования по этому поводу подтвердили представитель полиции Михал Зейфф и пресс-секретарь минкультуры Павол Чорба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Из коллекции Словацкого национального музея исчезли ценные исторические монеты на общую сумму более миллиона евро", - сообщил сайт газеты Pravda со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах и в музее.

"Краевое управление полиции в Братиславе приступило к расследованию данного дела. Подробности для СМИ будут предоставлены нами в понедельник", - заявил журналистам представитель полиции Михал Зейфф.

В свою очередь, пресс-секретарь минкультуры Павол Чорба сообщил журналистам, что в связи с началом полицейского расследования этого происшествия ведомство пока воздержится от собственных заявлений.

"Поскольку данное происшествие уже начала расследовать полиция, минкультуры пока воздержится от собственных заявлений по этому поводу. Мы подождем итогов полицейского расследования, после чего предоставим информацию для СМИ", - сказал Чорба.

Выступления Зейффа и Чорбы транслировали сетевые ТВ-каналы.
 

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