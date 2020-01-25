В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус

Власти Пакистана впервые изолировали приехавшего из Китая человека с подозрением на новый тип коронавируса. Об этом сообщил государственный министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Находящийся в (изоляторе - ред.) больницы Мултан китаец идёт на поправку. Никаких признаков тяжелой острой респираторной инфекции. С ним обращаются в соответствии со стандартным протоколом как с возможным инфицированным. В

Пакистане до сих пор не было ни одного больного новым коронавирусом", - написал Мирза в Twitter.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.