В Европе раскрыли польскую банду с военной подготовкой и элитными авто

Полиция Испании раскрыла банду из 13 польских наркоторговцев с военной подготовкой, их арестовали. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе полицейских рейдов было изъято три тысячи растений марихуаны, 11 элитных автомобилей, пять из которых были угнаны из Великобритании в Европу. Кроме того, конфискованы три пистолета с глушителями.

Большинство из 13 арестованных ранее были судимы, некоторые из них бывшие солдаты. Они подозреваются в принадлежности к международной преступной группе.

По информации полиции, наркотики хотели отправить в Нидерланды, Великобританию, Францию и Польшу. Задержанные выращивали наркотики сами, а также крали их у других контрабандистов. Марихуану продавали через интернет и вывозили в другие страны под видом продуктов, напитков, в виде масла каннабиса, а также с привлечением курьеров.