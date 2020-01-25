https://news.day.az/world/1197100.html Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров

Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров

В мире, 25 января 2020 18:20 529

Вылетевший в Мюнхен из Минска самолет авиакомпании "Белавиа" развернулся под польским Вроцлавом и совершил посадку в белорусском Гродно "из-за технических неисправностей". Об этом сообщает портал tut.by, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пассажиры рейса B2899 рассказали журналистам издания, что изначально вылет из Минска задержали на три часа, объясняя это неисправностью системы подачи воды. "До Мюнхена лететь около 2 часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно", - рассказывает один из них.

Когда воздушное судно приземлилось в Гродно, экипаж сообщил пассажирам, что техники будут разбираться с неполадками и проинформируют о дальнейших планах, при этом из лайнера никого не выпускали несмотря на то, что на борту были дети. Спустя 20 минут, добавил турист, в самолет вошли пограничники и таможенники, объявив фамилии шестерых пассажиров, которые должны забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать за ними.

Еще через 20 минут всех пассажиров попросили пересесть в автобус, чтобы самолет дозаправили топливом. Когда пассажиры вернулись на свои места, им объявили, что неисправности устранены, "вызвав оглушительный смех".

Информацию о произошедшем пока не прокомментировали представители Пограничной службы, МВД Беларуси, а также аэропорта Гродно.

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