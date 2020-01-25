Во Франции при пожаре в зоопарке погибли около 60 животных

Около 60 летучих мышей и несколько рептилий погибли в результате пожара в зоопарке в департаменте Сарта на западе Франции, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на директора зоопарка, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Пожар начался в террариуме в зоопарке коммуны Ла-Флеш в воскресенье около 6.00 утра по местному времени. Возгорание быстро локализовали, но здание было полностью разрушено. Погибли приблизительно 60 летучих мышей и пять рептилий. Никто из сотрудников не пострадал.

"Мы были сильно затронуты (пожаром), так как в этом здании находилось около 60 летучих мышей и несколько рептилий. Нет никаких человеческих жертв, и благодаря сотрудникам зоопарка и пожарным все было быстро нейтрализовано. У нас были жирафы и пантеры поблизости", - заявила директор парка Селин Талино.

По предварительным данным жандармерии, пожар начался из-за короткого замыкания.

Сейчас зоопарк работает в нормальном режиме.