https://news.day.az/world/1197128.html В Китае возросло число заболевших новым типом коронавируса
В Китае возросло число заболевших новым типом коронавируса
Количество заразившихся новым типом коронавируса в различных частях Китая увеличилось до 1372 человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее официально сообщалось о 1287 зараженных, из них 41 человек скончался.
По данным телеканала, к настоящему моменту у 1372 человек в Китае подтверждена пневмония, вызванная новым типом коронавируса, из них 41 человек умер, 39 человек выздоровели и выписаны из больниц.
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