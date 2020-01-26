В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Взрыв бытового газа произошел в подвале жилого дома в Махачкале, пострадали два человека, в том числе проходивший мимо ребенок, серьезных повреждений в доме нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану, ЧП произошло в доме 53 по улице Гамидова. "<...> Пострадал проходивший мимо ребенок, он госпитализирован", - сказал представитель МЧС, добавив, что у него легкие травмы. "Пострадавший мальчик 2008 года рождения доставлен в детскую многопрофильную больницу Махачкалы в состоянии легкой степени тяжести", - сказал собеседник.

По данным ведомства, "угрозы разрушения [дома] нет", причина взрыва пока не установлена.

По уточненной информации, в результате происшествия выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем.

Как отметили в экстренных службах, других пострадавших нет.