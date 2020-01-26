Стрельба в баре в Южной Каролине, есть погибшие

Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы в баре в округе Дарлингтон на северо-востоке американского штата Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на коронера округа Тодда Харди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что стрельба произошла в воскресенье ночью в городе Хартсвилл в баре Mac's Lounge. Среди погибших - двое молодых мужчин, пострадавшие были направлены в больницы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, о состоянии четырех других раненых не сообщается.



Полиция ведет расследование инцидента.

