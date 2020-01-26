https://news.day.az/world/1197312.html Число жертв землетрясения в Турции достигло 38-и человек
Число жертв землетрясения в Турции достигло 38-и человек
Число жертв землетрясения в турецкой провинции Элязыг достигло 38 человек. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Ранее сообщалось о 36 погибших.
Напомним, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8.
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