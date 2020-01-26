Число жертв землетрясения в Турции достигло 38-и человек

Число жертв землетрясения в турецкой провинции Элязыг достигло 38 человек. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Напомним, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8.