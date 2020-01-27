https://news.day.az/world/1197425.html Фильм научил бармена спасать человеческие жизни - ВИДЕО

Фильм научил бармена спасать человеческие жизни - ВИДЕО

В мире, 27 января 2020 12:00 143

Незнакомец, который пришёл в бар пообедать, и не думал, что отныне будет обязан жизнью бармену Оскару Симоза, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Заметив, что клиент подавился стейком, Оскар не медлил - он бросился к мужчине и очень вовремя и удачно помог ему, применив приём Геймлиха.

Интересно, что житель Бостона (Массачусетс, США) никогда не посещал курсов по оказанию первой помощи. Он изучил приём во время просмотра фильма "Спасатели Малибу", из чего можно сделать вывод, что кино всё-таки является полезным времяпрепровождением, во время которого можно узнать что-то новое и важное.

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