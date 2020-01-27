Строгая учительница лишила школьницу смартфона - ВИДЕО

Конечно, современные технологии делают нашу жизнь легче и удобнее, но далеко не всегда, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Например, многие школьные учителя считают смартфоны злом, и это довольно справедливо. Вместо того, чтобы внимательно слушать преподавателей и получать знания, школьники постоянно отвлекаются на свои аппараты.

Видимо, такая ситуация уже до смерти надоела учительнице из Индонезии, так что она отобрала у одной из девочек телефон и сокрушила его довольно брутальным способом, что и было снято на видео.

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