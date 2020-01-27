Мультфильм предсказал смерть Коби Брайанта - ВИДЕО

Прошлой ночью в результате крушения вертолета в Калифорнии погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.

Известный анимационный фильм "Legends of Chamberlain Heights", который выходил на канале Comedy Central в 2016-2017 годы, рассказывает о смерти Кобена.

Данная серия была выпущена 28 декабря 2017 года.

В серии разбивается вертолет Коби. Тем временем персонажи на улице говорят: "Это Коби Брайант", а баскетболист просит их о помощи.

Напомним, что в результате авиакатастрофы погибли пять человек, включая 13-летнюю дочку Коби Брайанта.