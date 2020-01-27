https://news.day.az/world/1197505.html Мультфильм предсказал смерть Коби Брайанта - ВИДЕО
Мультфильм предсказал смерть Коби Брайанта - ВИДЕО
Прошлой ночью в результате крушения вертолета в Калифорнии погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.
Известный анимационный фильм "Legends of Chamberlain Heights", который выходил на канале Comedy Central в 2016-2017 годы, рассказывает о смерти Кобена.
Данная серия была выпущена 28 декабря 2017 года.
В серии разбивается вертолет Коби. Тем временем персонажи на улице говорят: "Это Коби Брайант", а баскетболист просит их о помощи.
Напомним, что в результате авиакатастрофы погибли пять человек, включая 13-летнюю дочку Коби Брайанта.
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