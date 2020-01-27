Из имени Меган Маркл сделали глагол

Имя герцогини Сассекской Меган Маркл стало глаголом. Англоязычные интернет-пользователи применяют фразу "to Meghan Markle" в значении "ценить себя и свое психическое здоровье настолько, чтобы покинуть место или ситуацию, где ваше истинное "я" не приветствуется".

Этим термином в соцсети поделилась актриса и экс-ведущая Radio One Джамила Джамил. 2,7 миллиона ее подписчиков оценили этот неологизм, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Я "сделала Меган Маркл" три года назад, осталась одна с двумя детьми, переехала на другой конец света и оставила любимых родственников. Это было лучшее решение в моей жизни", - поделилась одна из подписчиц.

8 января стало известно, что герцог Сассекский принц Гарри и его супруга решили сложить с себя королевские полномочия и жить отдельно от британской королевской семьи. После этого Меган Маркл улетела в Канаду, где ее ждал маленький сын принц Арчи. Позже к ним присоединился принц Гарри. Он задержался в Великобритании, чтобы достигнуть договоренностей с королевской семьей. Им удалось договориться, что Гарри и Меган более не будут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов.

Решение о сложении с себя королевских полномочий супруги приняли, желая добиться финансовой независимости. Они решили жить попеременно в Великобритании и Канаде.

После того, как стало известно об "отделении" герцогов Сассекских от королевской семьи, британцы придумали для этого события обозначение Megxit ("Мэгзит") - по аналогии с Brexit.