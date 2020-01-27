Женщина голыми руками отбилась от акулы - ВИДЕО

В прибрежных водах Папуа - Новой Гвинеи женщина голыми руками отбилась от агрессивной акулы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, дайверша по имени Кристи снимала на камеру подводную флору и фауну, когда неожиданно в ее сторону устремилась белоперая акула с детенышем.

Поскольку женщина имела опыт обращения с акулами, она смогла отпугнуть хищника, ударив кулаком по его морде. Удар кулаком смог напугать хищника, он тут же отплыл в сторону.

Рыба продолжила искать еду, но уже не возвращалась к тому месту, где сидела дайверша.

Кристи призналась, что гордится своей молниеносной реакцией. По ее словам, она не испугалась атаки акулы, поскольку понимала ее поведение.

Удар кулаком смог напугать хищника, он тут же отплыл в сторону.

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