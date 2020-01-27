Парень устроил стрельбу из-за слишком громкой музыки - ВИДЕО
В Нижневартовске мужчина устроил стрельбу из автомата под окнами многоэтажки, потому что его соседи слишком громко слушали музыку, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Говорят, в первый раз он вышел без оружия. Сделал замечание и получил за это несколько ударов по лицу. Причем били одновременно несколько человек. После драки вернулся домой, взял автомат и уже теперь спустился мстить.
Увидев такой аргумент, меломаны разбегаются. Разбушевавшегося супруга пытается остановить жена, но все бесполезно. Звучат несколько выстрелов, а в следующее мгновение уже целая толпа набрасывается на вооруженного человека. Его удалось скрутить, автомат отняли.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, уже установлено, что он стрелял из охолощенного оружия, поэтому обошлось без ранений.
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