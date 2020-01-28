Мужчина накрыл собой упавшего под поезд ребенка - ВИДЕО

Мужчина, рискуя жизнью, накрыл своим телом ребёнка, который упал под приближающийся поезд, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этой записи видно, как два человека лежат между платформой и путями, по которым проносится состав. Всё произошло в египетском городе Исмаилия. По словам очевидцев, - это отец и дочь, они по ошибке стояли не на том перроне и пытались допрыгнуть до нужного, когда прибыл их поезд, но девочка сорвалась.

Тогда отец закрыл её собой. Когда поезд уехал, они сами смогли подняться, никаких травм не получили.

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