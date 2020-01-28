Грузовик зацепился кузовом за газопровод и встал на дыбы - ВИДЕО

На Ямале грузовик зацепился кузовом за арку газопровода и встал на дыбы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

ЧП сняли на видео очевидцы, видно, как машина перекрыла движение по дороге.

Сообщается, что ДТП произошло с грузовиком по дороге на газовый промысел №16 в ЯНАО.

В результате ДТП никто не пострадал.

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