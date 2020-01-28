https://news.day.az/world/1197713.html Грузовик зацепился кузовом за газопровод и встал на дыбы - ВИДЕО
Грузовик зацепился кузовом за газопровод и встал на дыбы - ВИДЕО
На Ямале грузовик зацепился кузовом за арку газопровода и встал на дыбы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
ЧП сняли на видео очевидцы, видно, как машина перекрыла движение по дороге.
Сообщается, что ДТП произошло с грузовиком по дороге на газовый промысел №16 в ЯНАО.
В результате ДТП никто не пострадал.
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