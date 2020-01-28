https://news.day.az/world/1197729.html Появился из ниоткуда: сеть озадачило видео «телепортации» прохожего - ВИДЕО

Появился из ниоткуда: сеть озадачило видео «телепортации» прохожего - ВИДЕО

В мире, 28 января 2020 11:34 76

Сеть озадачило видео, которое было снято уличными камерами наблюдения несколько месяцев назад, но широко распространилось по сети только сейчас. На оживленной дороге вдруг буквально из ниоткуда появляется мужчина в черном, переступает через ограждение и спокойно продолжает свой путь. При этом никто из окружающих на него не реагирует, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

Как пишет издание Daily Star, мнения пользователей интернета разделились. Одни считают это доказательством существования технологий телепортации. Другие настроены скептически и полагают, что видео было отредактировано. "Там явно убрали автобус, из которого он выходит", - пишет один из комментаторов. "Это, конечно, хорошая теория, но почему автобус останавливается в таком месте, где пассажирам нужно перешагивать через барьер?", - спрашивает его другой.

Кто-то высказал мнение, что это был глюк камеры. На это сторонники теории телепортация отвечают, что никаких глюков нет - все вокруг движутся нормально, без всяких пауз и скачков.

"Это один из черепашек ниндзя, вышедший из канализации", - пошутил еще один комментатор.

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