Рустам Набиев, выживший при обрушении омской казармы, вместе со своей супругой Индирой стали родителями во второй раз. В ночь на 24 января у них родилась очаровательная дочка. Радостной новостью блогер и спортсмен-паралимпиец поделился на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на bash.news.

"В 4:35 на свет появилась наша прекрасная девочка по имени - Амина. Рост 54. Вес 3810. Спасибо за такое чудо", - написал Рустам Набиев.

Напомним, 12 июля 2015 года произошло обрушение 242-го учебного центра ВДВ в Омске. Трагедия унесла жизни 24 военнослужащих. Рустам Набиев лишился обеих ног, но смог справиться с унынием и после восстановления посвятил себя следж-хоккею. А в 2017 году он женился, тогда же у Набиева родилась первая дочь София.

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