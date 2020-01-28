В американском городе Нью-Йорке прохожие подняли автомобиль, чтобы спасти попавшую под него женщину. Об этом сообщает издание New York Post.

Один из очевидцев рассказал, что услышал звук столкновения и крики. "Когда я подошел поближе, у перекрестка собралась большая толпа, - утверждает он. - Внезапно все бросились поднимать машину. Все произошло так быстро", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Более десяти человек совместными усилиями смогли приподнять автомобиль и вытащили из-под него пострадавшую.

О состоянии спасенной женщины не сообщается, однако к тому времени, когда на место происшествия прибыли пожарные и полицейские, она была в сознании и пользовалась телефоном.

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