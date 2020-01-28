В индийском штате Махараштра тигр ворвался в деревню и покалечил несколько человек. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Хищника заметили в населенном пункте около 13:00 в субботу, 25 января. Рядом собралась толпа, которая пыталась прогнать его с поля. Тигр бросился на людей и успел ранить по меньшей мере троих, после чего скрылся.

Пострадавших доставили в больницу. Прибывшие сотрудники лесного ведомства предприняли попытку поймать животное, но тому удалось уйти. Местные жители утверждают, что перед нападением тигр восемь дней бродил в окрестностях деревни, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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