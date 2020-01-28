Напряженная схватка трех львов и буйвола попала на видео. Кадры противостояния появились на YouTube-канале Maasai Sightings, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Видео сняли работники национального парка Крюгера в Южно-Африканской Республике. На кадрах, опубликованных 25 января, видно, как лев подкрадывается к отдыхающему буйволу. Животное не дает себя в обиду и отгоняет хищника.

Однако в этот момент к буйволу подбираются два льва с другой стороны. Все три хищника медленно окружают жертву. Одному из них удается подойти к буйволу сзади. Он бросается на него и кусает. Сраженное животное падает на землю.

Видео обрывается, когда хищники терзают обессиленную жертву.

Национальный парк Крюгера расположен на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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