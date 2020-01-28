Надпись с предложением руки и сердца, написанную на борту проходившего через Ростов судна, обсуждают горожане в социальной сети, передает Day.Az.

Видео выложили очевидцы.

"Необычное донское предложение руки и сердца. Вот такой сухогруз с баннером "Настя, будь моей женой" прошел по Дону мимо Ростова", - написал автор поста.

"Вот и потеряли еще одного", - констатировал Антон Тошич.

"...Остановись, пока не поздно!" - посоветовал Ярослав Багавиев.

"Насти в Ростове взволнованы", - отметил Вадим Борисов.

"Все Насти взяли и слетелись на одну баржу", - пошутил Сергей Догадкин.

А Иван Иванов решил предсказать дальнейшее развитие событий: "Нет" на другом корабле! И Настя в обнимку с матросиком".

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