Полиция штата Луизиана, США, арестовала американца после того, как он приставал к прохожим в состоянии наркотического опьянения. Мужчина выпрашивал оружие у людей на парковке, чтобы ограбить магазин. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

19-летнего Лэндона Уэйна Дьюка задержали в городе Западный Монро после того, как двое прохожих сообщили о подозрительном человеке. Сейчас юноша находится под стражей, он попался на хранении наркотиков.

Отмечается, что Дьюк заметил мужчин на парковке у здания спортзала. Он увидел оружие в их грузовике и попросил одолжить его, чтобы "отобрать кое у кого достаточно денег" и покинуть город. По словам очевидцев, Дьюк продолжал преследовать их какое-то время. Позже полицейские остановили юношу, у него обнаружили метамфетамин, завернутый в купюру номиналом в 100 долларов.

В январе 2018 года на тайском острове Пханган за торговлю наркотиками были арестованы женщина из России и мужчина с гражданством США. Задержанные признались, что осуществляли сбыт наркотиков туристам в развлекательных заведениях острова. У них было конфисковано 145 граммов экстази, 1,58 грамма кетамина и 3,78 грамма метамфетамина, гашиш, весы, пакеты и около 200 тысяч тайских бат.