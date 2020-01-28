У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 15.38 по времени UTC. Эпицентр располагался в 76 километрах к юго-востоку от острова Карпатос. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.