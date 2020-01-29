Таксист из Китая, которого молодой человек попросил отвезти его в ближайший госпиталь, высадил своего пассажира и пообещал сообщить о нем в полицию, как только узнал, что мужчина недавно вернулся из города Ухань, где была зафиксирована вспышка опасного коронавируса. Об этом сообщает RT, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На записи с видеорегистратора, которая имеется в распоряжении издания, видно, что молодой человек, который сел в такси, несколько раз кашлянул, что вызвало у водителя подозрения. Как только таксист услышал, что пассажир только что вернулся из города Ухань, он незамедлительно остановился и высадил его.

Напомним, что о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно 31 декабря 2019 года. В настоящее время вирус вышел за пределы Китая, случаи заболевания зафиксированы во многих странах мира, в том числе США, Канаде, Франции, Австралии, Германии, Японии.

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