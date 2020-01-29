Жители одного из районов Лондона (Англия), пришедшие на стадион посмотреть футбольный матч, с удивлением прислушивались к звуку мотора, который всё приближался, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Оказалось, что на территорию стадиона и впрямь явился курьер на скутере, работающий в пиццерии "Papa John's". Похоже, что он доставил закуску одному из болельщиков, но далеко не всех окружающих впечатлил и обрадовал приезд незнакомца, ведь люди посчитали, что разъезжать на транспортном средстве по стадиону неприемлемо.

Вскоре выяснилось, что странная сценка, которую многие очевидцы назвали чуть ли не сюрреалистической, была просто рекламным трюком, устроенным пиццерией и местной футбольной лигой.

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