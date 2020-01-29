Болельщики "Манчестер Юнайтед" напали на дом вице-председателя клуба Эда Вудворда. Жилище одного из руководителей клуба едва не загорелось от брошенного файера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает ТАСС, около 20 болельщиков "Манчестер Юнайтед" пришли к дому Эдварда Вудворда и стали требовать встречу с ним. Болельщики хотели высказать вице-президенту недовольство политикой клуба.

Но к собравшимся никто не вышел. Вудворда не оказалось дома. Тогда возмущенные фанаты бросили во двор горящий файер, который едва не вызвал пожар. Полиция завела дело о хулиганстве, и виновным могут пожизненно отлучить от посещения стадиона.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.