Президент Чили Себастьян Пиньера объявил режим бедствия в ряде городов на севере страны из-за наводнений, об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы объявляем режим бедствия в пяти городах из-за наводнений", - заявил Пиньера.

Такое решение предоставит местным властям больше полномочий и ресурсов для оказания помощи пострадавшим и принятия мер на случай новых наводнений.

Речь идет о городах Копьяпо, Тьерра-Амарилья, Фрейрина, Диего-де-Альмагро и Альто-дель-Кармен. Все они расположены в области Атаками на севере Чили.

Сильные ливни обрушились на территорию Чили в начале недели и привели к наводнениям. На данный момент сообщается об одном погибшем.