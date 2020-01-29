Грузчиков аэропорта в США поймали на варварском обращении с багажом пассажиров самолета. Видеозапись происходящего опубликована в Twitter-аккаунте издания The Sun, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На ролике, снятом из иллюминатора, видно, как сотрудники авиакомпании American Airlines швыряют один из чемоданов в сторону, после чего он катится по асфальту и падает.

"Это напоминание о том, что все ценные вещи лучше перевозить в ручной клади", - подписали публикацию администраторы страницы и добавили, что видео было снято региональном аэропорту штата Джорджия.

Пользователи сети негативно отреагировали на увиденное. "Подонки", "Это происходит по всему миру, и единственное решение проблемы - установка камер повсюду", "Ну, они хотя бы не воруют из чемоданов", - писали комментаторы.

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