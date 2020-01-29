В преступлениях нет ничего хорошего, поэтому находчивость этих незнакомцев из Бразилии восхищения не вызывает, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Некий человек занимался какими-то делами, стоя при этом на высокой лестнице, когда к нему подъехали злоумышленники на мотоцикле. Поняв, что их жертва полностью беззащитна и, находясь в таком неудобном и опасном положении, вряд ли окажет сопротивление, грабители потребовали отдать им мобильный телефон.

Интересно то, что ограбленный незнакомец продолжил свои занятия, видимо, справедливо рассудив, что похищенное имущество уже не вернёшь, а работа сама себя не сделает.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.