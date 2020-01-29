Весельчаки из Кейп-Корала (Флорида, США) прекрасно знают, что на одном из городских шоссе светофор необычайно медлителен.

Чтобы посмеяться над такой странной организацией дорожного движения, друзья сняли забавный видеоролик. Пользуясь тем, что на светофоре надолго загорелся красный свет, они вышли из машины, и, рассевшись посреди дороги за столиком, успели поиграть в карты, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Сообщается, что карточная игра длилась около минуты. После приятели, думая, что зелёный свет вот-вот загорится, бросились обратно в машину, но и тут выяснилось, что они поспешили - им пришлось сидеть ещё около минуты. Сообщается, что этот светофор и без того славится своей черепашьей скоростью переключения, но зимой он вообще как будто впадает в спячку.

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