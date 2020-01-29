Ветеран военно-воздушных сил США узнал реальную стоимость своих завалявшихся часов Rolex, приобретенных полвека назад за 300 долларов, и упал на землю. Инцидент произошел в эфире программы Antiques Roadshow, в которой оценщики антиквариата посещают разные города, чтобы определить стоимость вещей, привезенных местными жителями, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Эпизод снимался в Западном Фарго, штат Северная Дакота. Очередной герой шоу рассказал, как в 1970-х годах служил в Таиланде. Там он заметил Rolex на руках многих пилотов и решил, что эта марка, должно быть, очень респектабельна.

Через несколько лет в поисках подходящих часов для дайвинга мужчина припомнил давние впечатления и заказал на своей базе Rolex Oyster Cosmograph Reference 6263. В 1974 году они обошлись ему в 345,97 доллара. В то время такая сумма была целым состоянием для служащих, поскольку их зарплата составляла около 300-400 долларов.

Однако, когда настало время воспользоваться покупкой по назначению, военный решил, что часы слишком хороши для того, чтобы носить их во время плавания в соленой воде. Тогда он положил их в сейф и доставал лишь изредка, чтобы полюбоваться на свое вложение. Таким образом, часы сохранили товарный вид, а также заводскую упаковку и все приложенные документы.

В ходе программы Antiques Roadshow оценщик осмотрел часы и заявил, что в настоящий момент эту редкую модель можно продать на аукционе по цене от 500 до 700 тысяч долларов. Услышав вердикт, от удивления ветеран упал на землю.

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