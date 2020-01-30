https://news.day.az/world/1198280.html США расширили антироссийские санкции
США расширили антироссийские санкции
Соединенные Штаты расширили санкционный список по России, внеся в него чиновников Крыма.
Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В частности, ограничения введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.
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