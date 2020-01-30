Соединенные Штаты расширили санкционный список по России, внеся в него чиновников Крыма.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, ограничения введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.