На юге Израиля сработала сирена воздушной тревоги.

Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az.

Отмечается, что сигнал о возможном ракетном обстреле прозвучали в киббуце Киссуфим.

По данным ТАСС, одна ракета была выпущена по территории Израиля из Сектора Газа.