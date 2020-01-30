https://news.day.az/world/1198288.html В Израиле сработала сирена воздушной тревоги
В Израиле сработала сирена воздушной тревоги
На юге Израиля сработала сирена воздушной тревоги.
Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az.
Отмечается, что сигнал о возможном ракетном обстреле прозвучали в киббуце Киссуфим.
По данным ТАСС, одна ракета была выпущена по территории Израиля из Сектора Газа.
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