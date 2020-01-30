Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили на прошлой неделе ракеты, которые были выпущены по объектам нефтяной компании Saudi Aramco.

Об этом сообщила в среду американская газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам ее источников из числа официальных лиц, указанную атаку удалось отразить. О каком именно числе ракет идет речь, не уточняется.

Официальных заявлений со стороны Saudi Aramco не поступало. Как констатирует издание, ранее представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что нанесли в январе удары по нескольким объектам в Саудовской Аравии, в том числе тем, которые принадлежат Saudi Aramco.