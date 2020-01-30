В Китае не осталось не зараженных новым вирусом провинций
Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Утверждается, что вирус проник во все регионы страны, включая провинции, автономные и специальные административные районы и города центрального подчинения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По состоянию на полночь 30 января, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а количество инфицированных превысило 7,7 тысячи. Полностью справиться с болезнью удалось 170 пациентам, они уже выписаны по домам.
Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.
Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой.
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